Сатанисты* кошмарят ростовчанку, доставляя у её дома жуткие пентаграммы и головы животных

Жительница и её семья из Красного Сулина стала объектом преследований со стороны сатанистов*, которые угрожают их жизни. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «Красный Сулин – Ростовская область».

«Они угрожают её жизни. Девушка не понимает, чем она им не угодила, но это продолжается уже долго. Под её окнами регулярно рисуют пентаграммы и проводят обряды, вызывают демонов. Она обращалась с жалобами, но ей не верят», — говорится в сообщении.

Состояние больной матери девушки усугубляется происходящим. Она и её ребенок испытывают страх, несовершеннолетнему может потребоваться психологическая помощь.

Пострадавшая установила камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как неизвестный в чёрном регулярно появляется у их дома, проводя жуткие ритуалы. Ночью он нарисовал пентаграммы под калиткой и оставил голову коровы. Полагая, что семье угрожает реальная опасность, жительница решила обратиться за помощью к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

