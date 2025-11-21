Миронов призвал не допустить искажение изображения государственного герба России

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внёс на рассмотрение Государственной Думы поправки в Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации», конкретизирующие изображение одного из важнейших символов нашей страны. Разработала законопроект председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Миронов дал комментарий специально для Life.ru.

Депутат отметил, что государственный герб Российской Федерации — это знак особой важности, символ государственности и суверенитета нашей страны. Его составные части глубоко традиционны, отражают разные этапы отечественной истории и её преемственность.

Он также напомнил, что по закону «О Государственном гербе Российской Федерации» герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и над ними одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и попранного конём дракона.

«Несмотря на подробное описание государственного герба Российской Федерации и наличие его изображений в Федеральном конституционном законе, в последнее время встречаются прецеденты исключения, затирания или замены крестов другими символами», — указал парламентарий.

«Справедливая Россия» выступает категорически против подобных искажений и предлагает дополнить описание государственного герба Российской Федерации указанием на то, что малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырёхконечными крестами с расширяющимися концами. Такая конкретизация поставит заслон искажению изображения одного из важнейших символов нашей страны.

В июле этого года депутаты Госдумы приняли закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий в России. Этот документ запретил так называемый «крестопад» — изображение православных храмов и культовых объектов других традиционных религиозных конфессий с искажением религиозных символов.

Кроме этого, 22 июля 2025 года были приняты изменения в законодательство, предусматривающие в качестве оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения наличие в фильме материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание.

«Сегодня мы предлагаем принять поправки в Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации», которые позволят предотвратить искажение одного из официальных символов нашей страны. Это станет важным и последовательным шагом для защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заключил Миронов.

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект, официально закрепляющий наличие крестов на государственном гербе России. Инициативу представил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин вместе с коллегами. Он пояснил, что необходимо предотвратить искажение государственной символики в публичном пространстве.