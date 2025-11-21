В Индии рыбаки выловили ската длиной 3,5 метра

В индийском штате Одиша в реке Деви рыбаки вытащили крупного ската весом в 300 кг и длиной 3,5 метра. Обычно эти рыбы живут на большой глубине, но этот скат запутался в сетях, сообщает издание Odisha Bytes.

Для вылова потребовалось участие двадцати человек и около двух часов работы. Длина рыбы превысила 3,5 метра, а вес составил примерно 300 килограммов. Рыбаки оценили мясо в 200 рупий за килограмм и получили около 60 тысяч рупий за продажу частному покупателю.

«Скаты питаются мелкой рыбой и часто переходят из моря в реку, когда добычи много. Они могут быть опасны — их зазубренные хвосты способны нанести смертельные укусы людям», — рассказал рыбак.

