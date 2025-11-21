Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 23:17

В Индии рыбаки выловили ската длиной 3,5 метра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valda butterworth

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valda butterworth

В индийском штате Одиша в реке Деви рыбаки вытащили крупного ската весом в 300 кг и длиной 3,5 метра. Обычно эти рыбы живут на большой глубине, но этот скат запутался в сетях, сообщает издание Odisha Bytes.

Для вылова потребовалось участие двадцати человек и около двух часов работы. Длина рыбы превысила 3,5 метра, а вес составил примерно 300 килограммов. Рыбаки оценили мясо в 200 рупий за килограмм и получили около 60 тысяч рупий за продажу частному покупателю.

«Скаты питаются мелкой рыбой и часто переходят из моря в реку, когда добычи много. Они могут быть опасны — их зазубренные хвосты способны нанести смертельные укусы людям», — рассказал рыбак.

Россиян предупредили о подорожании сельди к Новому году
Россиян предупредили о подорожании сельди к Новому году

А ранее в Канаде волчица освоила уникальную методику браконьерства, научившись вытаскивать зубами рыболовные ловушки с уловом. Рыбаки долгое время не могли понять, кто систематически разоряет их снасти, предназначенные для отлова инвазивных зелёных крабов, но разгадка оказалась неожиданной. Сначала волчица вытягивает на берег сигнальный поплавок, а затем возвращается в воду, чтобы подтянуть за трос и саму ловушку.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Индия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar