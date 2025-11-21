Делягин рассказал о последствиях отмены советской системы стандартизации

Депутат Госдумы Михаил Делягин пояснил, что Россия уже долгие годы живёт в условиях шринкфляции, когда производители уменьшают упаковки. Специально для Life.ru чиновник рассказал о последствиях отмены советской системы стандартизации.

«Уже и стаканчики мороженого не по 100 граммов, а уже по 60 граммов. И упаковки по 900 граммов, вместо килограмма, уже ни у кого не вызывают удивления. Я сам в «Пятёрочке» видел нарезанный хлеб — два ломтика серого хлеба за 58 рублей», — поделился парламентарий.

В начале нулевых была уничтожена советская система стандартизации, которая мешала олигархам мошенничать. По словам Делягина, в окно, которое было открыто для олигархов, влезли и все остальные, не только средний бизнес. Средство защиты от этого — указание цены за один грамм или за один литр.

Депутат добавил, что необходимо стандартизировать упаковку, а для этого нужно вернуть человеческую систему стандартов. Однако, по его словам, нынешние «либеральные дикари» не планируют восстанавливать эту систему. Они борются со скидками, утверждая, что таким образом борются с ростом цен.

