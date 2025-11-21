Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 23:13

Госдума приняла в I чтении проект об увеличении исполнительского сбора до 12%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе планерного заседания Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий повышение размера исполнительского сбора до 12 процентов.

В настоящее время, в соответствии со статьёй 112 закона «Об исполнительном производстве», размер исполнительского сбора равняется семи процентам.

В законопроекте предусматривается увеличение исполнительского сбора до 12 процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества, но не менее 2 000 рублей для физических лиц или ИП и 20 000 рублей для организаций.

В Госдуме пообещали не штрафовать пользователей за авторизацию на сайтах через Google
В Госдуме пообещали не штрафовать пользователей за авторизацию на сайтах через Google

Ранее Госдума утвердила серию законопроектов, направленных на изменение налогового регулирования в России. Принятые меры затрагивают граждан, бизнес и отдельные сектора экономики. В частности, ужесточаются налоговые условия для иностранных агентов — для них вводится единая ставка НДФЛ в размере 30%. Одновременно расширяются налоговые льготы для семей с детьми, участников СВО и ряда других категорий граждан.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar