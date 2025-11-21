Боец Вооружённых сил Российской Федерации оказался в одном здании с украинскими боевиками и снял видео от первого лица. Соответствующие кадры у себя в Telegram-канале разместил военный корреспондент Юрий Котёнок.

Раненый боец ВС РФ снял на видео бой с боевиками ВСУ в одном здании. Видео © Telegram / Военкор Котенок

На видеозаписи запечатлено, как российский боец скрывается в здании. В какой-то момент он заходит в тыл к двум украинским военным и открывает по ним огонь из автомата.

«Раненый боец ВС РФ оказался в здании, куда затем зашли двое ВСУшников. Противник уничтожен, русский воин эвакуирован», — написал военкор.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов сообщил, что многие украинские военные, готовые сложить оружие, рискуют стать жертвами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Заявление Герасимова прозвучало в ходе рабочей поездки президента России Владимира Путина. Глава государства посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл совещание.