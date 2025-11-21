Life.ru раскрыл рабочие лайфхаки по быстрому засыпанию

Постель должна использоваться только для сна, не для того, чтобы готовиться, учить что-то, читать, только для сна и для секса, больше ни для чего постель не должна быть. Вы должны себя настроить, что кровать — место только для сна и для секса. И ваш мозг, когда вы будете ложиться в кровать, уже будет настроен на одно из двух действий, так вы будете быстрее засыпать.