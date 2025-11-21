Яйцо Christofle и самовар: Ксения Собчак сняла распаковку подарков с 44-летия

В честь своего 44-го дня рождения Ксения Собчак организовала пышное торжество. На приём в московском ресторане собрались звёздные коллеги, друзья и члены семьи российской телеведущей. Спустя несколько недель Собчак показала подписчикам свои подарки. В течение нескольких часов она с ножницами в руках распаковывала коробки разных размеров.

Ксения Собчак сняла распаковку подарков с 44-летия. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Среди обилия подарков от Chanel выделились коллекционный клатч от матери, ювелирные изделия от Владимира Познера и Надежды Соловьёвой, а также долгожданное колье Hermes от подруги Даши.

От друзей Сергея и Анастасии Собчак получила набор украшений Bvlgari, который она ранее приметила в Дубае. Среди других подарков были качественный алкоголь, дорогие духи и необычные аксессуары. Подруга-стилист преподнесла сумку в виде мороженого, которую Ксения с юмором назвала «крутым мороженым после сорока».

Ульяна Сергеенко преподнесла серьги и именную сумку с инициалами. В одной из маленьких коробочек лежали золотые монеты — «зачётный подарок от серьёзного бизнесмена», как отметила Ксения. Среди других ценных презентов были украшения с бриллиантами и часы Patek Philippe последнего поколения.

Дом Собчак пополнился предметами искусства: вазами Baccarat, российским фарфором, старославянской книгой об истории русского искусства от Иды Галич, а также авангардным панно, винтажным украшением и авторской скульптурой.

Гардероб телеведущей пополнился вещами от известных брендов: свитерами, платьями, накидками и сумками. Особенно ей понравился жакет из нулевых. Также она получила много «патриотичного люкса» — кокошники и аксессуары с гербами.

Среди прочих подарков были кольцо от Юлии Бордовских, сумка Chanel от Марины Рудневой, редкая модель Birkin, а также сумка-ёжик от JW Anderson, которую преподнёс Филипп Киркоров. Друзья подарили яйцо от Christofle с набором столовых приборов, а также большую зеленую вазу со змеями. Завершили распаковку легендарные бокалы Baccarat, дизайнерские пижамы, старинные пластинки, самовар и разнообразные предметы декора.

Ранее Собчак в 44-й день рождения показала точёную фигуру в бикини без ретуши. Российская телеведущая похвасталась снимками в купальнике, отметив, что не намерена скрывать свой настоящий возраст. Журналистка опубликовала фотографии в личном телеграм-канале и добавила, что фотограф не прибегал к ретуши.