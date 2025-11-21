Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 01:19

После выстрела в Талькова Шляфман спрятал револьвер в сливном бачке унитаза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kubicka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kubicka

Концертный директор Валерий Шляфман после выстрела в певца Игоря Талькова спрятал свой револьвер в бачке унитаза. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на показания свидетелей.

«Талькова занесли в гримерку, куда также зашёл Шляфман, он держал в руках револьвер, который занёс в туалет и положил в сливной бачок», — следует из показаний.

Согласно материалам дела, ещё одна свидетельница, наблюдавшая за конфликтом из гримёрки Талькова, показала, что Шляфман направил револьвер в участников потасовки и угрожал открыть стрельбу. По её словам, после этого он зашёл в гримёрку, и она помогла ему спрятать оружие в бачке унитаза. Оружие позднее передали владельцу Малахову.

Певца Игоря Талькова убили из револьвера «Наган» 1895 года
Певца Игоря Талькова убили из револьвера «Наган» 1895 года

Напомним, что трагический инцидент, унёсший жизнь Игоря Талькова, произошёл в октябре 1991 года за кулисами ленинградского дворца спорта «Юбилейный», где между продюсером Шляфманом и телохранителем певицы Азизы разгорелся конфликт из-за порядка выхода артистов. В ходе последовавшей за этим драки из револьвера, принадлежавшего Шляфману, был сделан выстрел, возможно случайный, но смертельно ранивший Талькова.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Игорь Тальков
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar