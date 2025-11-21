После выстрела в Талькова Шляфман спрятал револьвер в сливном бачке унитаза

Концертный директор Валерий Шляфман после выстрела в певца Игоря Талькова спрятал свой револьвер в бачке унитаза. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на показания свидетелей.

«Талькова занесли в гримерку, куда также зашёл Шляфман, он держал в руках револьвер, который занёс в туалет и положил в сливной бачок», — следует из показаний.

Согласно материалам дела, ещё одна свидетельница, наблюдавшая за конфликтом из гримёрки Талькова, показала, что Шляфман направил револьвер в участников потасовки и угрожал открыть стрельбу. По её словам, после этого он зашёл в гримёрку, и она помогла ему спрятать оружие в бачке унитаза. Оружие позднее передали владельцу Малахову.

Напомним, что трагический инцидент, унёсший жизнь Игоря Талькова, произошёл в октябре 1991 года за кулисами ленинградского дворца спорта «Юбилейный», где между продюсером Шляфманом и телохранителем певицы Азизы разгорелся конфликт из-за порядка выхода артистов. В ходе последовавшей за этим драки из револьвера, принадлежавшего Шляфману, был сделан выстрел, возможно случайный, но смертельно ранивший Талькова.