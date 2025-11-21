Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу страны, сославшись на дефицит воды в Тегеране. При этом он добавил, что Тегеран страдает от перенаселения. Слова лидера приводит иранское агентство IRNA.

«У нас нет выбора. Это необходимость», — утверждает Пезешкиан.

Он заявил, что при дальнейшем росте численности населения столицы удовлетворить потребности всех жителей в воде станет невозможно. По словам президента, проблема нехватки воды также актуальна для некоторых провинций.

Синоптики констатируют устойчивое снижение количества осадков в Иране на протяжении пяти лет. В частности, в Тегеране в текущем году осадков было на 40 процентов меньше нормы.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал важное заявление о текущем состоянии ядерной программы страны. По его словам, в настоящее время Иран полностью прекратил обогащение урана, поскольку соответствующая инфраструктура подверглась масштабным атакам. Глава дипломатического ведомства также подчеркнул, что в стране отсутствуют какие-либо «незадекларированные ядерные объекты», и все имеющиеся объекты известны Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).