Эксперты объяснили причины ночных кошмаров и рассказали, почему видеть их полезно

Кошмары с пугающими сюжетами — угроза жизни, потеря контроля, конфликты и другие ситуации, вызывающие страх, — могут сигнализировать о перенапряжении и эмоциональном стрессе, а также о хроническом недосыпе. Психолог Кристина Морозова рассказала Life.ru о наиболее распространённых причинах возникновения страшных снов и способах от них избавиться.

Одна из основных причин кошмаров — высокий уровень стресса в жизни человека. Он активирует нервную систему, а дополнительные факторы, такие как кофеин, алкоголь, гаджеты перед сном, тревожные новости или слишком плотный ужин, могут способствовать усилению тревоги.

Хронический недосып и прерывистый сон также повышают вероятность тревожных сновидений. Недостаток сна сам по себе провоцирует кошмары и снижает способность организма справляться со стрессом. Любопытный факт — тревожные сны выполняют важную функцию для психики: они помогают перерабатывать дневные переживания и «репетируют» реакции на потенциально опасные ситуации. Кроме того, повторяющиеся кошмары служат сигналом, указывающим на глубинные психологические проблемы или стресс. Кристина Морозова Психолог

Тем, кто часто видит тревожные сны, необходимо следить за уровнем стресса и вести дневник сна. Полезны также вечерние ритуалы расслабления: тёплый напиток, лёгкое чтение, дыхательные упражнения. Важно минимум за 15 минут до сна отложить в сторону гаджеты и выключить телевизор, их можно заменить чтением книги.

Категоричный менеджер ORMATEK Марина Власова, со своей стороны, отметила, что появление страшных снов может провоцировать неудобное спальное место. Неправильно подобранная подушка может вызывать пережим сосудов шеи и ухудшать циркуляцию крови в головном мозге.

Качество сна напрямую зависит от спального места. Удобный матрас и подходящая подушка дают телу правильную поддержку, позволяют ему полностью расслабиться. Это снижает уровень ночной тревожности, делает сон более спокойным и глубоким. Лучше всего подобрать подушку и матрас в магазине, где продукцию можно протестировать с консультантом и не ошибиться с выбором. Марина Власова Категоричный менеджер ORMATEK

Ранее Life.ru раскрыл рабочие лайфхаки по быстрому засыпанию. Комната, в которой человек спит, должна быть затемнена, чтобы вырабатывался мелатонин — гормон ночного сна. Также важно учитывать доступ воздуха и влажность. Эти гигиенические санитарные требования должны соблюдаться. Постоянный ритуал отхода ко сну также важен, так как он настраивает мозг и организм на своевременное засыпание.