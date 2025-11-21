Россия и США
21 ноября, 03:28

У Курильских островов зафиксировали ощущаемое землетрясение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

В районе Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки ощущались жителями Северо-Курильска. Данные предоставлены филиалом ФИЦ «Единая геофизическая служба» Российской академии наук.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября). Его эпицентр находился в 89 км к юго-востоку от Северо-Курильска на глубине 20 км. В Северо-Курильске толчки ощущались силой до трёх баллов.

Ранее Камчатка вновь ощутила подземные толчки. 16 ноября было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр землетрясения находился в 113 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания составила 20 км.

