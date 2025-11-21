Россия и США
21 ноября, 04:48

Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за 54,7 млн долларов

Фрида Кало. Обложка © Wikipedia / Гильермо Кало

На аукционе Sotheby's автопортрет Фриды Кало достиг суммы 54 660 000 долларов, установив новый максимум для произведений, созданных художницами. Об этом говорится на странице лота.

«Изображение смертности в данной работе Фриды Кало не является ни теоретическим, ни отдалённым. Скорее, оно интимное, осязаемое и насыщенное эмоциональными и духовными оттенками её опыта. Висящий скелет часто интерпретируется как визуализация её страха умереть во сне, страха, вполне понятного для художницы, чья повседневная жизнь была омрачена хронической болью и прошлыми травмами», — говорится в статье.

Картина под названием «Сон (Кровать)» была завершена в 1940 году, в период активного творческого поиска Фриды Кало, сопровождавшегося напряжёнными отношениями с Диего Риверой.

Ранее на торгах Sotheby's был установлен новый рекорд: картина «Портрет Элизабет Ледерер» (Portrait of Elisabeth Lederer) кисти австрийского символиста Густава Климта ушла с молотка за 236,4 миллиона долларов. Эта сделка сделала портрет самой дорогой работой в истории современных аукционов в категории современного искусства. На полотне изображена дочь одних из самых богатых меценатов Климта.

