Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за 54,7 млн долларов

На аукционе Sotheby's автопортрет Фриды Кало достиг суммы 54 660 000 долларов, установив новый максимум для произведений, созданных художницами. Об этом говорится на странице лота.

«Изображение смертности в данной работе Фриды Кало не является ни теоретическим, ни отдалённым. Скорее, оно интимное, осязаемое и насыщенное эмоциональными и духовными оттенками её опыта. Висящий скелет часто интерпретируется как визуализация её страха умереть во сне, страха, вполне понятного для художницы, чья повседневная жизнь была омрачена хронической болью и прошлыми травмами», — говорится в статье.

Картина под названием «Сон (Кровать)» была завершена в 1940 году, в период активного творческого поиска Фриды Кало, сопровождавшегося напряжёнными отношениями с Диего Риверой.

Ранее на торгах Sotheby's был установлен новый рекорд: картина «Портрет Элизабет Ледерер» (Portrait of Elisabeth Lederer) кисти австрийского символиста Густава Климта ушла с молотка за 236,4 миллиона долларов. Эта сделка сделала портрет самой дорогой работой в истории современных аукционов в категории современного искусства. На полотне изображена дочь одних из самых богатых меценатов Климта.