На космодроме «Восточный» в Амурской области газифицируют девять объектов
Космодром Восточный. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
По данным дирекции космодрома, в Амурской области планируется газификация девяти объектов космической гавани «Восточный».
«Дирекция космодрома «Восточный» получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту газификации объектов космодрома. Речь идёт о девяти площадках», — уточнили в дирекции.
Согласно перечню, к площадкам относятся объекты технического и стартового комплексов ракеты-носителя «Союз-2», а также промышленная строительно-эксплуатационная база космодрома и комплекс эксплуатации районов падения.
По словам руководителя дирекции космодрома Николая Новикова, котельные переводятся на газ поэтапно, а к процессу реконструкции всё готово.
Ранее на космодроме «Восточный» в Амурской области отключили от электроснабжения площадки стартового комплекса «Ангара» из-за долгов. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) намерена обратиться в суд с заявлением о признании подрядчика банкротом. Как отметили в компании, энергетики неоднократно шли навстречу строителям. В марте 2025 года отключения отменили после поступления гарантий оплаты, когда долг составлял около 24 млн рублей. Однако обязательства так и не были выполнены. В октябре подрядчик вновь пообещал погасить 23,1 млн рублей до 20 октября, но и это соглашение нарушил.
