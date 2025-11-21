Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 04:18

На космодроме «Восточный» в Амурской области газифицируют девять объектов

Космодром Восточный. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Космодром Восточный. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

По данным дирекции космодрома, в Амурской области планируется газификация девяти объектов космической гавани «Восточный».

«Дирекция космодрома «Восточный» получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту газификации объектов космодрома. Речь идёт о девяти площадках», — уточнили в дирекции.

Согласно перечню, к площадкам относятся объекты технического и стартового комплексов ракеты-носителя «Союз-2», а также промышленная строительно-эксплуатационная база космодрома и комплекс эксплуатации районов падения.

По словам руководителя дирекции космодрома Николая Новикова, котельные переводятся на газ поэтапно, а к процессу реконструкции всё готово.

«Шэньчжоу-20» с тайконавтами застрял на орбите из-за космического мусора
«Шэньчжоу-20» с тайконавтами застрял на орбите из-за космического мусора

Ранее на космодроме «Восточный» в Амурской области отключили от электроснабжения площадки стартового комплекса «Ангара» из-за долгов. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) намерена обратиться в суд с заявлением о признании подрядчика банкротом. Как отметили в компании, энергетики неоднократно шли навстречу строителям. В марте 2025 года отключения отменили после поступления гарантий оплаты, когда долг составлял около 24 млн рублей. Однако обязательства так и не были выполнены. В октябре подрядчик вновь пообещал погасить 23,1 млн рублей до 20 октября, но и это соглашение нарушил.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar