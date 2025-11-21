На космодроме «Восточный» в Амурской области газифицируют девять объектов

Ранее на космодроме «Восточный» в Амурской области отключили от электроснабжения площадки стартового комплекса «Ангара» из-за долгов. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) намерена обратиться в суд с заявлением о признании подрядчика банкротом. Как отметили в компании, энергетики неоднократно шли навстречу строителям. В марте 2025 года отключения отменили после поступления гарантий оплаты, когда долг составлял около 24 млн рублей. Однако обязательства так и не были выполнены. В октябре подрядчик вновь пообещал погасить 23,1 млн рублей до 20 октября, но и это соглашение нарушил.