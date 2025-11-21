Временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда, сняли в Казани и Нижнекамске
Обложка © Life.ru
План «Ковёр» ввели в воздушной гавани Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что временные ограничения были сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, который выполнял рейс в столицу Татарстана.
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских дрона над регионами России. Система ПВО сбила по семь беспилотников над Смоленской и Ростовской областями. Шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, пять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Республики Крым. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Краснодарского края.
