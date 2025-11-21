Безрукова похвалила игру Анны Пересильд и назвала «кумиром молодёжи»

Артистка театра и кино Ирина Безрукова прокомментировала попадание 16-летней Анны Пересильд в список лучших актрис 2025 года. Коллега высоко оценила работу юной звезды в фильме «Алиса в стране чудес», отметив, что та «тащит» на себе главную роль.

«Мне кажется, голосовали как раз молодые ребята за неё. Потому что потрясающие артисты... А молодёжи нужны свои кумиры. И они выбрали Анку своим представителем», — пояснила Безрукова в интервью NEWS.ru.

Она добавила, что Константин Хабенский и другие признанные мастера сейчас меньше снимаются, освобождая пространство для новых имён. Отвечая на критику о «звёздных родителях» Анны, актриса подчеркнула: «Но играет же она сама». По мнению Безруковой, дети известных артистов всегда сталкиваются с предвзятым отношением, несмотря на собственные таланты.

