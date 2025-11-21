Экс-замначальника генштаба ВСУ Артеменко объявлен в международный розыск
МВД РФ официально внесло бывшего замначальника Генштаба ВСУ Артура Артеменко в базу федерального розыска по уголовной статье.
Согласно записи в ведомственной системе, основанием для розыска значится, что он «разыскивается по статье УК», без указания конкретного параграфа. Напомним, что Следственный комитет РФ ещё в октябре заочно предъявил обвинение Артеменко, который руководил Генштабом ВСУ с февраля 2017 по июль 2019 года. СК заявляет, что военные по его приказам осуществляли обстрелы Донбасса, в результате которых пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей
Также ранее МВД России объявило в федеральный розыск двух командиров украинских вооружёнными формирований – Константина Немичева и Сергея Величко (позывной «Чили»). За информацию, которая поможет установить их местонахождение, полагается денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
