Экс-замначальника генштаба ВСУ Артеменко объявлен в международный розыск

Согласно записи в ведомственной системе, основанием для розыска значится, что он «разыскивается по статье УК», без указания конкретного параграфа. Напомним, что Следственный комитет РФ ещё в октябре заочно предъявил обвинение Артеменко, который руководил Генштабом ВСУ с февраля 2017 по июль 2019 года. СК заявляет, что военные по его приказам осуществляли обстрелы Донбасса, в результате которых пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей