24 сентября, 03:34

Офицер-предатель Лев Ступников объявлен в федеральный розыск

Обложка © Telegram / «Дневник Мракоборцев»

Бывший российский военный Лев Ступников, присоединившийся к украинским Вооружённым формированиям, внесён в федеральный розыск на территории России. Об этом сообщили правоохранительные органы РИА «Новости».

Ступников, родившийся в 1999 году, теперь официально разыскивается властями РФ. Карточка в базе МВД указывает на уголовное основание розыска, конкретная статья при этом не уточняется.

«Не вызывал подозрений»: Офицер-предатель Ступников подписал смертный приговор лучшему другу

Напомним, Лев Ступников тайно перешёл на сторону противника и в течение семи месяцев передавал данные о российских подразделениях ВСУ. Позже предатель пересёк линию фронта и теперь служит в ГУР Украины. Когда правда вышла наружу, супруга Ступникова развелась с ним, после чего заявила, что отказалась сбежать из страны, когда бывший муж предлагал уехать.

