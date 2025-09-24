Офицер-предатель Лев Ступников объявлен в федеральный розыск

Бывший российский военный Лев Ступников, присоединившийся к украинским Вооружённым формированиям, внесён в федеральный розыск на территории России. Об этом сообщили правоохранительные органы РИА «Новости».

Ступников, родившийся в 1999 году, теперь официально разыскивается властями РФ. Карточка в базе МВД указывает на уголовное основание розыска, конкретная статья при этом не уточняется.