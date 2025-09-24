Офицер-предатель Лев Ступников объявлен в федеральный розыск
Обложка © Telegram / «Дневник Мракоборцев»
Бывший российский военный Лев Ступников, присоединившийся к украинским Вооружённым формированиям, внесён в федеральный розыск на территории России. Об этом сообщили правоохранительные органы РИА «Новости».
Ступников, родившийся в 1999 году, теперь официально разыскивается властями РФ. Карточка в базе МВД указывает на уголовное основание розыска, конкретная статья при этом не уточняется.
Напомним, Лев Ступников тайно перешёл на сторону противника и в течение семи месяцев передавал данные о российских подразделениях ВСУ. Позже предатель пересёк линию фронта и теперь служит в ГУР Украины. Когда правда вышла наружу, супруга Ступникова развелась с ним, после чего заявила, что отказалась сбежать из страны, когда бывший муж предлагал уехать.
