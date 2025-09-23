«Никогда в жизни»: Экс-жена Ступникова отказалась бросить Россию ради мужа-предателя

Бывшая жена российского военного Льва Ступникова, переметнувшегося на сторону ВСУ, заявила, что не была осведомлена о его намерениях. Свою версию событий она изложила в беседе с RT.

По информации издания, их отношения, начавшиеся ещё в школьные годы в Омске, серьёзно испортились после командировки Ступникова в зону СВО, где он постоянно выражал недовольство и критиковал жену за спокойную жизнь. После исчезновения связи в июле 2024 года мужчина вышел на контакт лишь в августе и с порога предложил Елизавете уехать за границу, на что получил немедленный отказ. При повторном звонке, уже с Украины, он обвинил супругу в неверности из-за нежелания следовать за ним.

«Я ему тогда сказала: пусть я буду плохой женой, но своих родителей, свою страну не брошу никогда в жизни», — пояснила она.