«Никогда в жизни»: Экс-жена Ступникова отказалась бросить Россию ради мужа-предателя
RT: Бывшая супруга предателя Ступникова не знала о его переходе на сторону ВСУ
Предатель Лев Ступников. Обложка © YouTube / dmytrokarpenko
Бывшая жена российского военного Льва Ступникова, переметнувшегося на сторону ВСУ, заявила, что не была осведомлена о его намерениях. Свою версию событий она изложила в беседе с RT.
По информации издания, их отношения, начавшиеся ещё в школьные годы в Омске, серьёзно испортились после командировки Ступникова в зону СВО, где он постоянно выражал недовольство и критиковал жену за спокойную жизнь. После исчезновения связи в июле 2024 года мужчина вышел на контакт лишь в августе и с порога предложил Елизавете уехать за границу, на что получил немедленный отказ. При повторном звонке, уже с Украины, он обвинил супругу в неверности из-за нежелания следовать за ним.
«Я ему тогда сказала: пусть я буду плохой женой, но своих родителей, свою страну не брошу никогда в жизни», — пояснила она.
Елизавета призналась, что не сообщила о звонке командованию, так как растерялась. Она чувствует себя преданной, но не намерена покидать Забайкалье, где сейчас проживает.
Напомним, боец ВС РФ Лев Ступников тайно перешёл на сторону противника и в течение семи месяцев сливал ВСУ данные. Позже предатель пересёк линию фронта и теперь служит в ГУР Украины. Из-за его действий погиб военный врач. Когда правда вышла наружу, супруга Ступникова развелась с ним.