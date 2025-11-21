«На грани»: В США поставили крест на Украине из-за конфликта с Россией
Политолог Миршаймер: У Киева не хватит ресурсов для долгих боевых действий с РФ
Украина не может бесконечно финансировать и вести военные действия против России. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«Украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. <…> Украинцы на грани», — отметил он.
Эксперт высказал мнение, что неважно, сколько ещё продержится Украина – будь то месяц или два. Поддерживать этот конфликт бесконечно невозможно.
Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря.
