Украина не может бесконечно финансировать и вести военные действия против России. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. <…> Украинцы на грани», — отметил он.

Эксперт высказал мнение, что неважно, сколько ещё продержится Украина – будь то месяц или два. Поддерживать этот конфликт бесконечно невозможно.

Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря.