Шнуров остался без новогодних концертов из-за завышенных цен

Сергей Шнуров рискует провести предновогодний сезон почти без выступлений — лишь три заказчика согласились оплатить его гонорар свыше 20 миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Весь декабрь в графике музыканта остаётся практически свободным, что ставит под угрозу традиционные зимние заработки артиста. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, команда Шнурова разработала систему штрафов для организаторов.

Нарушение условий контракта обойдётся заказчикам в дополнительные 4 миллиона рублей — за фотографии с поклонниками, автографы, перелёты не первым классом или несоответствующий уровень кейтеринга. При этом три подтвержденных концерта все же принесут музыканту около 60 миллионов рублей без учёта технических расходов.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Шнуров запросил за выступление на грядущих новогодних праздниках — 27 миллионов рублей за 45 минут. Также стал известен самый скромный гонорар, принадлежащий экс-солистке «Ранеток» Анне Руднёвой.