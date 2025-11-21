Трихолог рассказала, при какой температуре без шапки на улицу выходить нельзя

Прогулки без головного убора в морозную погоду могут привести к значительному выпадению волос из-за нарушения кровоснабжения фолликулов. О том, как именно холод губит волосы, в интервью Здоровью Mail рассказала врач-трихолог Анна Брыгина.

«Воздействие холода при температуре ниже 0°C приводит к значительному риску нарушения микроциркуляции и последующего выпадения волос», — отметила эксперт.

Специалист объяснила, что под воздействием низких температур происходит рефлекторный спазм мелких сосудов кожи головы. Это нарушает микроциркуляцию крови, в результате чего волосяные фолликулы перестают получать достаточное количество кислорода и питательных веществ.

Длительный спазм сосудов создаёт условия для развития местного воспаления, что ещё больше ослабляет волосяные луковицы. В конечном счёте это приводит к массовому выпадению волос, особенно если переохлаждение повторяется регулярно.

Трихолог назвала температурные ориентиры: минимально безопасной считается температура –2°C. При показателях ниже –5°C риск повреждения волос значительно возрастает, особенно при продолжительном нахождении на улице. Врач рекомендует не пренебрегать головным убором уже при нулевой температуре, чтобы сохранить здоровье волос.

