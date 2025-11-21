На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА

Атака беспилотников 21 ноября внесла коррективы в расписание Кубани. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Славянском районе учебный процесс был полностью остановлен.

Глава муниципалитета Роман Синяговский обосновал отмену занятий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования фактом атаки. При этом он также выразил настоятельную рекомендацию учебным заведениям среднего и высшего профобразования последовать данному примеру, что, по сути, означает временное закрытие образовательной системы района на неопределённый срок.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Краснодарского края.