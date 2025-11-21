Россия и США
21 ноября, 06:40

Средства ПВО сбили шесть дронов над южными регионами России

Обложка © GigaChat

Министерство обороны РФ отчиталось о результатах работы систем ПВО в течение часа над южной частью страны.

Как проинформировали в военном ведомстве, в период с 07:00 до 08:00 мск дежурные средства ПВО осуществили уничтожение шести украинских беспилотных аппаратов самолётного типа. Было отмечено, что распределение сбитых целей было следующим: три БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, два — над Краснодарским краем, и один — над Астраханской областью.

На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Система ПВО сбила по семь беспилотников над Смоленской и Ростовской областями. Шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, пять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Республики Крым. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Краснодарского края.

