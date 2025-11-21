Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 ноября, 07:08

Стало известно, как США в 2014 продвигали Кличко и Яценюка к власти на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar

США в 2014 году активно лоббировали кандидатуру Виталия Кличко на пост президента Украины. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд настаивала на его выдвижении во время переговоров между властями и оппозицией. Об этом стало известно из рассекреченных документов СБУ, опубликованных в книге экс-офицера ведомства Василия Пропорова.

Также американская сторона продвигала кандидатуру Арсения Яценюка на пост премьер-министра, даже если это могло навредить его политической карьере. Эти данные подтверждают прямое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Украины в период политического кризиса 2014 года.

Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
