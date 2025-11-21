Россия и США
21 ноября, 06:53

Медведчук заявил, что уехавшие в Россию украинцы хотят воссоединения стран

Обложка © Telegram / Виктор Медведчук

Украинцы мечтают о «новой России», а не о возвращении в прежнюю Украину. Настроения украинских граждан, находящихся на территории РФ, прокомментировал председатель совета движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

По его словам, он крайне скептически относится к перспективе их возвращения на родину. Медведчук в беседе с РИА «Новости» заявил, что эти люди, по его мнению, скорее надеются и желают, чтобы те, кто остался на Украине, в конечном итоге присоединились к России. Это заявление касалось перспектив возвращения покинувших страну граждан.

Медведчук усомнился в готовности Киева к диалогу

Вместе с этим украинцы желают и окончания боевых действий и скорейшего возвращения своих мужчин домой. Недавно в Харькове прошла акция протеста родственников военнослужащих 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бригаду задействуют на нескольких наиболее напряжённых участках фронта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

