21 ноября, 07:18

Высокопоставленный европейский чиновник назвал план США по Украине очень плохим

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir9990

Высокопоставленный европейский чиновник резко раскритиковал предложенный США план урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Politico.

«Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил, что это... очень плохой план», — пишет издание.

Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон.

Согласно публикациям в Financial Times и Axios, США разработали план урегулирования, который включает следующие основные условия: признание Украиной Донбасса и Крыма как российских территорий, отказ от вступления в НАТО (включая запрет на размещение иностранных войск и поставки дальнобойного оружия), а также предоставление официального статуса канонической УПЦ и русскому языку внутри Украины.

