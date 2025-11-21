Уровень доверия россиян к Путину достиг 78,8%

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос и достиг 78,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведённого с 10 по 16 ноября среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

По данным центра, деятельность президента одобряют 75,4% респондентов. Работа правительства получила 48,1% одобрения, а председателю кабмина Михаилу Мишустину доверяют 59,1% участников исследования. ВЦИОМ также представил показатели доверия лидерам парламентских партий: Геннадию Зюганову доверяют 33,1%, Сергею Миронову — 28,1%, Леониду Слуцкому — 19,8%, Алексею Нечаеву — 9,2%.

Параллельно Фонд «Общественное мнение» опубликовал собственные данные: по их опросу (14–16 ноября, 1,5 тыс. респондентов), Путину доверяют 75% россиян, а 76% считают, что президент хорошо справляется с работой.

Работу правительства положительно оценили 46% участников исследования ФОМ, деятельность Михаила Мишустина — 53%. Уровень поддержки партий, по данным фонда, составляет: «Единая Россия» — 39%, ЛДПР — 9%, КПРФ — 8%, «Новые люди» — 4%, «Справедливая Россия» — 3%.

А ранее россияне назвали президента Владимира Путина своим главным нравственным ориентиром. Второе место в топе занял кинорежиссёр Никита Михалков, третье — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.