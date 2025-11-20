«Сидят на золотых горшках»: Путин впервые высказался о коррупционном скандале на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что украинское руководство не заботится о судьбе своего народа и армии. Глава государства сослался на расследование Национального антикоррупционного бюро Украины, которое выявило масштабные коррупционные схемы с участием бывших министров и бизнесменов.

«Думаю, всем понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины», — заявил президент.