21 ноября, 07:31

Политолог предрекла ущерб интересам Парижа от сделки с Зеленским

Политолог Галактерос: Визит Зеленского навредил национальным интересам Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Визит Владимира Зеленского и заключение многомиллиардного контракта на поставку вооружений нанесут ущерб интересам Франции. Политолог Каролина Галактерос в эфире YouTube-канала высказала мнение, что несмотря на заявленное намерение Киева и Парижа приобрести сто истребителей Rafale, фактическое положение Украины таково, что она «полностью разорена».

«Зеленский и президент Макрон выразили намерение купить 100 истребителей Rafale. <…> На самом деле Украина полностью разорена, полностью обанкротилась. <…> Это означает, что именно мы будем платить за эти самолёты», — высказалась она.

Кроме финансового бремени, эксперт видит серьезную угрозу в том, что Франция рискует стать главным «тараном» антироссийской политики в Европе. Галактерос выразила сожаление, что Париж, взяв на себя роль «острия европейских антироссийских настроений», окажется в уязвимом положении. Она предположила, что в тот момент, когда «американцы окончательно бросят» и последуют примеру британцев, Франция будет «изо всех сил пытаться восстановить диалог с Москвой», что, по её мнению, «крайне вредит нашим национальным интересам».

Ранее во Франции потребовали отставки Макрона из-за обещания передать Украине Rafale. Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян подчеркнул, что президент не имеет права тратить государственные деньги таким образом.

Оксана Попова
