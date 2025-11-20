Захарова назвала «аферой» договорённости Зеленского и Макрона о поставках ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала договорённости между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном о военных поставках. На брифинге дипломат заявила, что соглашение о передаче Киеву систем ПВО SAMP-T напоминает «крупнейшую аферу в современной истории».

«Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, он где-то отчасти и прав — этот документ так в истории и останется, потому что даже сделкой его назвать не получится», — отметила Захарова.

По её словам, речь идёт о «декларации о намерениях», поскольку у Киева нет €20 млрд на покупку, а у Парижа — заявленных объёмов техники.

Представитель МИД подчеркнула, что французская сторона прекрасно осознаёт: поставляемая техника будет уничтожаться российскими военными как угрожающая безопасности России.