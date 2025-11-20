Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 14:32

Захарова назвала «аферой» договорённости Зеленского и Макрона о поставках ПВО

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала договорённости между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном о военных поставках. На брифинге дипломат заявила, что соглашение о передаче Киеву систем ПВО SAMP-T напоминает «крупнейшую аферу в современной истории».

«Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, он где-то отчасти и прав — этот документ так в истории и останется, потому что даже сделкой его назвать не получится», — отметила Захарова.

По её словам, речь идёт о «декларации о намерениях», поскольку у Киева нет €20 млрд на покупку, а у Парижа — заявленных объёмов техники.

Представитель МИД подчеркнула, что французская сторона прекрасно осознаёт: поставляемая техника будет уничтожаться российскими военными как угрожающая безопасности России.

«Историческое соглашение» Зеленского и Макрона о Rafale удивило ЕС
«Историческое соглашение» Зеленского и Макрона о Rafale удивило ЕС
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон заключили соглашение о поставках Украине военной техники, включая истребители Rafale. Этот десятилетний договор предполагает поэтапную передачу самолётов. В ответ на планы Франции поставить Киеву 100 истребителей Rafale, Кремль заявил, что Париж продолжает вооружать украинское правительство и подогревать военные настроения, вместо того чтобы способствовать мирному урегулированию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar