Захарова назвала «аферой» договорённости Зеленского и Макрона о поставках ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала договорённости между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном о военных поставках. На брифинге дипломат заявила, что соглашение о передаче Киеву систем ПВО SAMP-T напоминает «крупнейшую аферу в современной истории».
«Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, он где-то отчасти и прав — этот документ так в истории и останется, потому что даже сделкой его назвать не получится», — отметила Захарова.
По её словам, речь идёт о «декларации о намерениях», поскольку у Киева нет €20 млрд на покупку, а у Парижа — заявленных объёмов техники.
Представитель МИД подчеркнула, что французская сторона прекрасно осознаёт: поставляемая техника будет уничтожаться российскими военными как угрожающая безопасности России.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон заключили соглашение о поставках Украине военной техники, включая истребители Rafale. Этот десятилетний договор предполагает поэтапную передачу самолётов. В ответ на планы Франции поставить Киеву 100 истребителей Rafale, Кремль заявил, что Париж продолжает вооружать украинское правительство и подогревать военные настроения, вместо того чтобы способствовать мирному урегулированию.
