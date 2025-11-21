Автоэксперты объяснили, как ИИ будет принимать экзамены на права в России

Новая Стратегия безопасности дорожного движения в России предусматривает возможность автоматической сдачи экзамена на водительские права. О том, как это может работать на практике, в беседе с 360.ru рассказали автоэксперты.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил недоумение по поводу нововведения, отметив, что теоретический экзамен уже давно выполняется на компьютере.

«Что там автоматизировать? Они высасывают из пальца все эти стратегии, а она очень простая: посмотрите, что делает Скандинавия для того, чтобы смертность была нулевой», — заявил автоэксперт.

Другой эксперт Константин Лигачёв увидел в этом позитивный шаг в борьбе с коррупцией. По его мнению, система на основе ИИ сможет автоматически фиксировать все нарушения, исключив человеческий фактор и предвзятость экзаменатора.

Оба специалиста сошлись во мнении, что технически внедрение такой системы возможно, хотя вопрос сроков её реализации остаётся открытым. Лигачёв уверен, что автоматизация сможет обеспечить объективность оценки, а Хайцеэр подчеркнул, что главное — не технологии, а перенять успешный скандинавский опыт по достижению нулевой смертности на дорогах.

Ранее Life.ru рассказывал, как искусственный интеллект будет защищать памятники в Санкт-Петербурге от вандалов. Камеры и системы звукового оповещения уже начали своё дежурство в центре Северной столицы.