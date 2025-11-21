Уровень бедности в РФ достигнет исторического минимума в 2026 году, прогнозирует эксперт

Доля россиян, живущих за чертой бедности, продолжит снижаться и в 2026 году может достигнуть показателя в 6–6,8%. Такой прогноз в интервью «Газете.ru» представил экономист Кирилл Щербаков.

Эксперт отметил, что хотя темпы сокращения бедности будут более умеренными, чем в предыдущие годы, положительная динамика сохранится благодаря устойчивому росту зарплат, индексации пенсий и социальных выплат, а также расширению адресной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

«По базовому прогнозу доля бедных россиян может опуститься до 6,5–6,8%, в более благоприятных условиях — до 6,0–6,3%», — сказал Щербаков.

Статистика подтверждает долгосрочную позитивную тенденцию: за три десятилетия численность малоимущих в России сократилась почти втрое. Согласно данным РАНХиГС, только за последние десять лет доля бедных уменьшилась с 13,3% до 7%. В первой половине 2025 года реальные доходы населения выросли примерно на 8%.

Социологические опросы также свидетельствуют о постепенной адаптации граждан к новым экономическим условиям. По состоянию на сентябрь 2025 года, каждый пятый респондент (20%) оценивал социальные условия как хорошие, половина опрошенных — как средние, и лишь 10% характеризовали ситуацию как очень плохую.

