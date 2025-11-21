Военные успехи России предоставляют Президенту Владимиру Путину возможность диктовать условия на переговорах по урегулированию конфликта. Данным мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя», — сказал он.

По словам полковника, именно европейские лидеры, активно препятствующие любым дипломатическим инициативам, являются основным барьером на пути к мирному урегулированию конфликта.

Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон.