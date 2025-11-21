Певица Слава призналась, что чуть не потеряла сознание от уколов красоты

Певица Слава (Анастасия Сланевская) вновь увеличила губы. На этот раз, как она сама отметила в своём личном блоге в сети, все прошло быстро и без слёз. Это стало приятным контрастом по сравнению с прошлым печальным опытом.

Певица Слава увеличила губы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @nastya_slava

«Когда я в прошлый раз делала губы и ботокс, я так рыдала! Я чуть не потеряла сознание! Мне дали нашатырный спирт, потом мне дали коньяк. Такая большая разница между сейчас и тем, что было несколько месяцев назад», — призналась артистка.

Оказалось, дело было не в боли от уколов. В тот период жизни певица была как сжатая пружина — постоянное напряжение, разочарование в близких, чувство, что она дошла до критической точки. Её нервная система просто не выдержала, выдав такую бурную реакцию на рядовую процедуру. Сейчас Слава сознательно изменила подход к жизни, окружив себя только поддерживающими людьми, что и помогло вернуть душевное равновесие.

Недавно Слава рассказала, что после консультации у психотерапевта ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Инициатором этого визита стала коллега по цеху Лолита Милявская, которая порекомендовала проверенного специалиста. Врачи настояли на снижении нагрузки, поэтому артистка решила продать московские квартиры для финансовой разгрузки. Это позволит ей реже выступать и взять паузу, чтобы, по её словам, «крыша не ехала» от переутомления.