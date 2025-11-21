Россия и США
Регион
21 ноября, 08:08

Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооружениях в Европе

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Казахстан официально приостановил действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, документ опубликован в правовой системе республики.

Решение принято через два с половиной года после аналогичного шага России, денонсировавшей договор в мае 2023 года. ДОВСЕ, подписанный в 1990 году, устанавливал ограничения на основные виды обычных вооружений и техники, включая танки, боевые машины и авиацию.

Ранее Life.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп может заблокировать дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Это станет возможно лишь в том случае, если бывший комик поддержит предложенную Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования.

