Бойцы ВС РФ с помощью геймерского руля сделали беспилотник из «буханки»

Российские военные в зоне СВО начали применять беспилотный автомобиль на базе УАЗ, который управляется с помощью игровой консоли или FPV-пульта. Новый комплекс назвали «Тихон». Об этом рассказывает RT со ссылкой на разработчиков, пообщавшихся с военкором Александром Симоновым.

«УАЗ управляется через игровую консоль либо с FPV-пульта. Работает от Wi-Fi и сети 4G», — рассказали разработчики.

Комплекс получил название в честь одного из бойцов и предназначен для выполнения особо опасных задач, что позволяет минимизировать риски для личного состава. Важной особенностью системы является её универсальность — она подходит для машин как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия заблокировала около 15 украинских батальонов в районе Купянска. При этом совсем недавно их было на три больше.