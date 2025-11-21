Учёный назвал формулу долголетия, не выбрасывая оттуда вредные привычки

Есть сразу несколько факторов, которые оказывают влияние именно на продолжительность человеческой жизни. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» директор Института биологии старения РНЦХ им. Петровского Алексей Москалёв.

По словам эксперта, наследственность играет важную, но не решающую роль. У детей долгожителей шансы дожить до преклонного возраста возрастают с 10-15% до 40%. При этом многие долгожители не придерживаются идеального образа жизни — они могут иметь вредные привычки и проблемы с весом, как и большинство людей.

«Исследования показывают, что в плане курения, ожирения, алкоголя эти люди мало чем отличаются от большинства. Но они имеют запас стрессоустойчивости, который позволяет им жить долго и, самое главное, оставаться здоровыми лет на 20 дольше, чем среднестатистический человек», — сказал специалист.

Если оценивать суммарный вклад, то наследственность определяет лишь 15-20% долголетия, образ жизни — около 80%, а остальное приходится на случайные факторы, которые также невозможно исключать, заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что одним из факторов, оказывающих решающее влияние на продолжительность жизни, является уровень инсулина в крови. Если его показатель будет превышен, то это повысит и риск возрастных заболеваний.