Люди выстраивались в очереди: Тульский «Панцирь-СМД-Е» произвёл фурор на Dubai Airshow 2025

Новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» стал главной звездой российской экспозиции на Dubai Airshow 2025. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» в Telegram-канале «Высокоточка».

У стенда с разработкой тульских оружейников весь день не иссякал поток военных делегаций, специалистов ПВО и журналистов. Интерес был так велик, что к комплексу выстраивались живые очереди. Гостям рассказали о возможностях обновлённой системы. Её создали с учётом опыта реального применения. Комплекс получил расширенный боекомплект и улучшенные характеристики для перехвата дронов, крылатых ракет и других низколетящих целей.

«Тысячи посетителей выставки познакомились с вооружением, представленным на стенде «Высокоточки». Особый интерес у гостей и журналистов Dubai Airshow вызвали зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка «Джигит», — рассказали представители.

Другие разработки российской экспозиции тоже не остались без внимания. Искушённые посетители выставки изучили знаменитый переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба». Рядом демонстрировалась интеллектуальная система контроля воздушного пространства, которая выступает в роли «глаз и ушей» для средств ПВО, обнаруживая и сопровождая широкий спектр угроз. Также немалый интерес у специалистов вызвала авиационная управляемая ракета «Х-БПЛА», созданная специально для уничтожения БПЛА — одна из самых актуальных угроз современного поля боя.

