Банки выступили за скидки на маркетплейсах, но без привязки к способу оплаты

Крупные банки пояснили свою позицию по поводу системы скидок в маркетплейсах. Они уточнили, что не выступают против акций в принципе. Их цель — расширить аудиторию, чтобы скидки были доступны при любом способе оплаты.

В банках считают, что привязка выгоды к определённой карте ограничивает выбор покупателя и может вводить его в заблуждение. Они также выразили готовность к диалогу с площадками и регуляторами для решения этого вопроса.

Напомним, ранее крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах. Эта мера, по их мнению, должна охватывать не только прямые уценки, но и любые формы стимулирования покупателей, такие как бонусные программы и кэшбэки. Авторы идеи считают, что такие скидки искажают конкурентную среду, создавая несправедливые преимущества. Маркетплейсы же полагают, что инициатива банков создаёт угрозу конкуренции. Также там напомнили, что банки сами создают аналогичные программы лояльности.