21 ноября, 08:48

Британия разработала план отправки войск на Украину после прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Великобритания разработала детальный план размещения своих войск на Украине после возможного прекращения огня. Об этом заявил глава оборонного ведомства Джон Хили в интервью Bloomberg.

«Мы провели разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем использовать, как их развернём и какую роль они будут играть», — заявил Хили.

Сообщается, что Лондон уже провёл необходимую разведку и определил состав контингента. Согласно плану, британские подразделения будут дислоцированы в тыловых районах вдали от линии фронта и границ России. Основной задачей станет обучение украинских военных непосредственно на территории Украины, тогда как ранее подготовка проводилась только в Великобритании.

На реализацию этих мероприятий предполагается выделить около £100 миллионов ($130 миллионов). В британском минобороны подтвердили готовность к развертыванию войск в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря.

Мария Любицкая
