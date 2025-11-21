Британия разработала план отправки войск на Украину после прекращения огня

Великобритания разработала детальный план размещения своих войск на Украине после возможного прекращения огня. Об этом заявил глава оборонного ведомства Джон Хили в интервью Bloomberg.

«Мы провели разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем использовать, как их развернём и какую роль они будут играть», — заявил Хили.

Сообщается, что Лондон уже провёл необходимую разведку и определил состав контингента. Согласно плану, британские подразделения будут дислоцированы в тыловых районах вдали от линии фронта и границ России. Основной задачей станет обучение украинских военных непосредственно на территории Украины, тогда как ранее подготовка проводилась только в Великобритании.

На реализацию этих мероприятий предполагается выделить около £100 миллионов ($130 миллионов). В британском минобороны подтвердили готовность к развертыванию войск в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря.