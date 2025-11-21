Сироп от кашля убил 24 ребёнка в Индии

В Индии расследуют массовую гибель детей от травлением сиропа от кашля. Жертвами лекарства-убийцы стали 24 малыша, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как выяснилось в ходе расследования, производитель Sresan Pharmaceutical Manufacturer использовал загрязнённый растворитель при создании препарата. Пропиленгликоль для сиропа был приобретён у местного дистрибьютора, который, в свою очередь, купил его у компании Jinkushal Aroma, производящей ароматизаторы для моющих средств.

Лабораторный анализ показал, что в лекарстве содержался опасный промышленный токсин — диэтиленгликоль. Индийские власти проводят масштабную проверку фармацевтического рынка. Расследование направлено на установление всей цепочки поставок и выявление виновных в трагедии.

