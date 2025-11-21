Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 09:01

Осуждённая за госизмену россиянка оправдала передачу данных о ПВО «частной беседой»

Обложка © ТАСС / Дарья Роточева

Женщина из Новороссийска получила 14 лет колонии за передачу данных о российской ПВО. Наталья Лопатко призналась на допросе, что сообщила сведения о месторасположении средств противовоздушной обороны своей подруге на Украине. По ее словам, это произошло во время частной беседы.

Лопатко заявила, что отец её подруги служит в ВСУ. На вопрос следователей, просила ли она передать информацию именно ему, женщина повторила, что это была личная беседа. На допросе она также подчеркнула, что не испытывает ненависти к россиянам, а просто придерживается «антивоенной позиции», пишет РИА «Новости».

Суд установил, что в январе 2024 года 44-летняя Лопатко собрала секретные данные о ПВО в Новороссийске и переслала их знакомой на Украине через мессенджер. Целью была последующая передача информации военнослужащему ВСУ для использования против безопасности России. Её деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

Ранее Life.ru сообщал, что 20-летняя россиянка получила 14 лет колонии за госизмену. В ФСБ пояснили, что Игнатенко, разделяя идеологию одной из террористических организаций и будучи несогласной с СВО, сама вышла на связь с представителем СБУ. Через интернет она передала сведения, составляющие государственную тайну, а впоследствии по указанию куратора занималась вовлечением граждан в террористическую деятельность.

Никита Никонов
