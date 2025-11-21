Пластический хирург раскрыл секреты омоложения 64-летней Елены Малышевой

Телеведущая Елена Малышева в 64 года продолжает сохранять ухоженный и подтянутый вид, что вызывает закономерный интерес у публики. Анализом возможных косметологических процедур, которые помогают ей поддерживать свежесть, в беседе с порталом «Страсти» поделился пластический хирург Магомед Гаджиев.

Специалист отметил чёткие контуры лица Малышевой без выраженного птоза, что может быть результатом комбинированного подхода.

«Подобный эффект часто достигается с помощью нитевого лифтинга или хирургического лифтинга лица, дополненного филлерами и ботулинотерапией. Именно такая комбинация даёт коже плотность, устраняет дряблость и формирует чёткие линии овала, при этом не превращая лицо в маску», — сказал хирург.

Гаджиев также обратил внимание на характерную особенность — уголки рта, иногда направленные вниз. Этот эффект может быть связан с инъекциями ботокса, который снижает активность соответствующих мышц, или с избыточным введением филлеров в нижнюю треть лица без должного баланса в средней зоне.

Качество кожи телеведущей эксперт назвал образцовым: плотная, ровная текстура без признаков пересушенности, что обычно достигается регулярными аппаратными процедурами — лазерным или радиочастотным лифтингом, PRP-терапией. Ключевым преимуществом внешности Малышевой хирург считает сохранение естественности и живой мимики, что демонстрирует грамотный, не чрезмерный подход к косметологии.

Благо, финансы позволяют Малышевой проводить все эти операции. Ранее Life.ru рассказывал, что телеведущая за 2024 год заработала 574 млн рублей и купила два дома в Соединённых Штатах. Кстати, в РФ у неё есть шесть фирм, которые приносят ей доход.