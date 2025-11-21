Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» продолжают вносить существенный вклад в успех российских вооружённых сил в ходе специальной военной операции. Итальянское новостное издание Il Giornale подробно описало преимущества этого вида вооружения.

Как отмечается в материале, на оперативном уровне данная система применяется в качестве оружия, способного быстро изменить тактическую обстановку. Её ключевое преимущество заключается в возможности нейтрализовать важные объекты и центры управления противника. Сочетание значительной термобарической мощи и высокой оперативности применения позволяет системе играть решающую роль в ходе манёвров российских войск.

«Благодаря сочетанию термобарической мощности и быстроты действия система может играть решающую роль в манёврах российских войск, а также оказывать психологическое воздействие, влияющее на эффективность обороны противника», — говорится в сообщении.

Издание подчёркивает, что «Солнцепёк» сохраняет статус одной из наиболее результативных систем в арсенале российских вооружённых сил. Гибкость применения, выражающаяся в возможности варьировать дальность стрельбы от нескольких сотен метров до нескольких километров, позволяет адаптировать комплекс к широкому спектру боевых задач. Эта характеристика обеспечивает возможность эффективной прямой огневой поддержки штурмовых групп.

