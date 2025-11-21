Shaman раскрыл, кто заслужил звание лучших певца и певицы 2025 года

По итогам ноябрьского опроса ВЦИОМ были определены лучшие музыкальные исполнители 2025 года согласно мнению россиян. Певцом года стал Shaman (Ярослав Дронов), а певицей года — Полина Гагарина, сохраняющая этот статус уже четвёртый год подряд. Однако у самого Дронова иное мнение на этот счёт, пишет kp.ru.

Сам Дронов певицей года считает Татьяну Куртукову, чья композиция «Матушка-земля», по его словам, «звучит из всех утюгов». Что касается мужского вокала, то здесь выбор артиста оказался ещё более категоричным. Лучшим певцом не только года, но и последних двадцати лет он назвал своего приятеля Григория Лепса.

«Татьяна Куртукова — очень яркая певица, её композиция «Матушка-земля» сейчас звучит из всех утюгов. А лучший певец не только года, но и двадцатилетия — это мой друг Григорий Лепс», — заявил исполнитель.

Григорий Лепс является довольно разноплановым артистом. У многих есть ощущение, что Шаман тоже мог бы дать музыке гораздо больше, чем он даёт сейчас. Ранее преподаватель вокала заявил, что Ярославу Дронову пора полностью сменить репертуар и укрепить голос для выхода на новый уровень творчества.