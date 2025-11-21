Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 09:30

Сотни распакованных карго-грузов заметили брошенными около трассы в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

На юго-востоке Москвы образовались стихийные свалки из сотен карго-грузов, брошенных рядом с трассой. Владельцы с трудом находят свои товары среди вскрытых коробок и повреждённых посылок, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Брошенные посылки на трассе Москвы. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Продавцы жалуются, что товары повреждаются на таможне — упаковку вскрывают и не запаковывают обратно, а при разгрузке хрупкие вещи разбиваются. Грузы из фур просто сбрасывают на асфальт, что вынуждает предпринимателей приостанавливать новые поставки.

«Почта России» снова начала доставлять посылки в США
«Почта России» снова начала доставлять посылки в США

Ранее Life.ru сообщал о шокирующем случае доставки в американском штате Кентукки, где местная жительница вместо медицинских препаратов получила посылку с замороженными фрагментами человеческих тел. Как установило расследование, биологические останки (включая руки и пальцы), принадлежавшие четырем разным людям, предназначались для образовательных целей в медицинском учреждении.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar