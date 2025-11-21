Сотни распакованных карго-грузов заметили брошенными около трассы в Москве

На юго-востоке Москвы образовались стихийные свалки из сотен карго-грузов, брошенных рядом с трассой. Владельцы с трудом находят свои товары среди вскрытых коробок и повреждённых посылок, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Брошенные посылки на трассе Москвы. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Продавцы жалуются, что товары повреждаются на таможне — упаковку вскрывают и не запаковывают обратно, а при разгрузке хрупкие вещи разбиваются. Грузы из фур просто сбрасывают на асфальт, что вынуждает предпринимателей приостанавливать новые поставки.

Ранее Life.ru сообщал о шокирующем случае доставки в американском штате Кентукки, где местная жительница вместо медицинских препаратов получила посылку с замороженными фрагментами человеческих тел. Как установило расследование, биологические останки (включая руки и пальцы), принадлежавшие четырем разным людям, предназначались для образовательных целей в медицинском учреждении.