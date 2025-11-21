В Бурятии мужчина вылил кипящее жаркое на голову жены

В Закаменском районе Бурятии 63-летний мужчина, вернувшись домой пьяным, поссорился с женой — женщина сделала ему замечание. В ответ он схватил горячую сковороду с тушившимся мясом и вылил содержимое ей на голову. Пострадавшая смогла сама вызвать скорую. Об этом сообщает телеграм-канал «Babr Mash».

Пострадавшую госпитализировали с ожогами лица и шеи, её состояние оценивают как удовлетворительное. На агрессивного мужа возбудили уголовное дело за причинение вреда здоровью. Как выяснилось, это не первый эпизод насилия: в 2017 году мужчина уже угрожал супруге убийством, но тогда она его простила.

