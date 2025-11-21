Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 09:30

В Бурятии мужчина вылил кипящее жаркое на голову жены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Закаменском районе Бурятии 63-летний мужчина, вернувшись домой пьяным, поссорился с женой — женщина сделала ему замечание. В ответ он схватил горячую сковороду с тушившимся мясом и вылил содержимое ей на голову. Пострадавшая смогла сама вызвать скорую. Об этом сообщает телеграм-канал «Babr Mash».

Пострадавшую госпитализировали с ожогами лица и шеи, её состояние оценивают как удовлетворительное. На агрессивного мужа возбудили уголовное дело за причинение вреда здоровью. Как выяснилось, это не первый эпизод насилия: в 2017 году мужчина уже угрожал супруге убийством, но тогда она его простила.

Мальчики в платьях, изнасилование, «собачий кайф»: Юных воспитанников детдома молят спасти из ада
Мальчики в платьях, изнасилование, «собачий кайф»: Юных воспитанников детдома молят спасти из ада

Ранее Life.ru сообщал, что в Томской области трое злоумышленников похитили 17-летнего подростка из села Кривошеино, после чего вывезли в лес и начали жестоко избивать. Пострадавший смог вырваться и сбежать.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar