В Туапсе 16-летний «Раскольников» зарубил собственную бабушку топором

В Туапсе 16-летнего подростка обвинили в убийстве собственной бабушки. По данным следствия, трагедия произошла дома в посёлке Южном. Поводом для чудовищного преступления стал бытовой конфликт.

Следователи работают на месте убийства бабушки в Туапсе. Видео © СУ СКР по Краснодарскому краю

Как сообщает пресс-служба кубанского управления СК, в ходе ссоры подросток нанёс 58-летней женщине множественные удары топором по голове. От полученных травм она скончалась на месте. После этого юноша попытался скрыть следы преступления: замыл кровь с орудия, спрятал его и бежал.

В настоящее время подозреваемый задержан и уже показал следователям, куда спрятал топор. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь подростку предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

