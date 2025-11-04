На Камчатке неадекват зарубил топором пожилую пару

Следственный комитет расследует обстоятельства жестокого убийства 71-летней женщины и её 78-летнего супруга в селе Сосновка Елизовского района Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, 61-летний местный житель проник в дом пожилой пары и нанёс им множественные удары топором по голове и туловищу. От полученных травм супруги скончались на месте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), сообщили в региональном управлении СК.

Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на шум сбежались соседи и попытались обезоружить нападавшего. Мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, получил ранения и был госпитализирован в реанимацию. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы и допрашиваются свидетели.

