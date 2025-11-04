Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 10:55

На Камчатке неадекват зарубил топором пожилую пару

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / L.Kora

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / L.Kora

Следственный комитет расследует обстоятельства жестокого убийства 71-летней женщины и её 78-летнего супруга в селе Сосновка Елизовского района Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, 61-летний местный житель проник в дом пожилой пары и нанёс им множественные удары топором по голове и туловищу. От полученных травм супруги скончались на месте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), сообщили в региональном управлении СК.

Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на шум сбежались соседи и попытались обезоружить нападавшего. Мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, получил ранения и был госпитализирован в реанимацию. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы и допрашиваются свидетели.

Владелец квартиры в Челябинске нашёл в диване изрезанное тело пятилетней девочки
Владелец квартиры в Челябинске нашёл в диване изрезанное тело пятилетней девочки

Ранее Life.ru рассказывал, что в Канске в частном доме на улице Герцена были обнаружены тела трёх детей: четырёхлетней девочки, семимесячного младенца и восьмилетнего мальчика. В убийстве обвинили мать детей. Она призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. На момент убийства она уже стояла на учёте у психиатра. По решению суда она была отправлена на принудительное лечение.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Криминал
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar